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Омский суд отклонил иск местных жителей о незаконности режима самоизоляции

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Омский областной суд отказал в удовлетворении иска трех местных жителей, которые требовали признать незаконным распоряжение губернатора о введении в регионе режима самоизоляции, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

"Оспариваемое истцами распоряжение не противоречит требованиям нормативных правовых актов федерального и регионального уровня, и было принято в соответствии с полномочиями, предоставленными действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявители просили суд признать незаконными несколько положений, которые, по их мнению, нарушают конституционные права граждан. Это, в частности, возложенная на омичей обязанность не покидать места проживания, выгул домашних животных на расстоянии не дальше 100 м от своего дома, запрет на передвижение по территории региона на транспорте и ограничения деятельности адвокатской палаты.

По данным правительства Омской области на 5 июня, с подтвержденным диагнозом "коронавирус" в настоящее время лечатся 935 жителей региона, под наблюдением врачей находятся 2 433 человека, выздоровели 639, умер 21 инфицированный.

Хроника 09 января – 05 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Омская область Коронавирус

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