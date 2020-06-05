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Опоздавший на самолет екатеринбуржец - "минёр" осужден на три года условно

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Суд в Екатеринбурге вынес приговор местному жителю, который, пропустив регистрацию на рейс, сообщил о минировании самолета, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Екатеринбуржец признан виновным по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры).

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

В октябре прошлого года мужчина, опоздав на регистрацию на рейс, позвонил в экстренные службы из аэропорта "Кольцово" и сообщил о минировании самолета, отправляющегося по маршруту Екатеринбург - Сургут. При проверке данная информация оказалась ложной.

Екатеринбург

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