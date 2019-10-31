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В Екатеринбурге задержали лжеминера, сообщившего о бомбе в самолете

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы нашли мужчину, из-за анонимного звонка которого пришлось задержать вылет самолета из екатеринбургского аэропорта "Кольцово". Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

"Благодаря слаженной работе аэропорта "Кольцово" и специальных служб менее часа потребовалась для того, чтобы установить личность и задержать лжеминера, который оказался гражданином России, 1982 года рождения. Из-за необдуманных действий пассажиры не смогут вовремя прибыть в пункт назначения", - отметили в пресс-службе.

Там же добавили, что телефонному хулигану грозит уголовная ответственность и крупный штраф.

Осведомленный источник сообщил, в свою очередь, что мужчина, сообщивший о "минировании", был пьян. По словам источника, информация о взрывном устройстве на борту самолета не подтвердилась.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Кольцово", самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в Сургут в 21:05, теперь вылет запланирован на 23:30.

Как сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр", в четверг поступил анонимный звонок о минировании самолета, готовившегося к рейсу по маршруту Екатеринбург - Сургут.

Пассажиры были эвакуированы, самолет проверяют.

Екатеринбург

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