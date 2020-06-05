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ЦБ отложил продажу банка "ФК Открытие" из-за коронавируса

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Банк России перенесет продажу банка "ФК Открытие" с осени 2021 года, реалистичным сроком для сделки регулятор считает 2022 год, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. От планов продать акции "Открытия" ЦБ не отказываается.

Экономический кризис

"Действительно, мы ориентировались на срок начала продажи - конец 2021 года, но в связи с такими событиями, как пандемия, ограничительные меры, ситуация в банках, конечно, потребует того, чтобы потенциальные инвесторы оценили состояние банка, перспективы банка после выхода из пандемии. Поэтому, на наш взгляд, более реалистичный срок - это весна 2022 года", - сказала Набиуллина.

Подготовка к сделке продолжает. В ЦБ продолжат обдумывать способ продажи и объем пакетов, которые будут выставляться на продажу, таких решений пока не принято.

"И намерены как можно быстрее пакет акций продать "Открытия", - отметила Набиуллина.

"Открытие" планировало в мае-июне 2020 года заключить контракт с инвестконсультантами по вопросу продажи акций кредитной организации, саму продажу планировалось осуществить в сентябре-октябре 2021 года.

Хроника 27 января – 05 июня 2020 годаЭкономический кризис
ФК Открытие Банк России Эльвира Набиуллина коронавирус

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