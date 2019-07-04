Глава банка "Открытия" назвал долю, которую планирует продать ЦБ

Это будет от 15% до 25% акций, для сделки потребуется изменить закон

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Банк России собирается продать в 2021 году от 15% до 25% акций банка "Открытие", сообщил глава кредитной организации Михаил Задорнов. Ранее в ЦБ говорили о таком плане, но не уточняли пакет, который выставят на продажу.

По словам Задорнова, цель банка на 2020 год - это занять от 4% до 5% долю банковского рынка в разных сегментах, иметь отдачу на капитал 18%, получить чистую прибыль в 68 млрд рублей. В этом случае на банк найдутся покупатели, и в середине 2021 года можно будет продать 15%-20%-25% его акций "широкому инвестору".

ЦБ начал санацию группы банка "Открытие" в августе 2017 года, в сентябре такой же процесс начался для группы Бинбанка. В начале 2019 года эти банки были объединены, регулятору принадлежит 99,99% получившейся структуры. На конец марта 2019 года "Открытие" по величине активов занимало седьмое место в рэнкинге "Интерфакс-100".

2 июля Банк России объявил, что санация "Открытия" завершена. Тогда же зампред ЦБ Василий Поздышев сказал, что ЦБ собирается продать в 2021 году значительный, но не контрольный пакет в "Открытии". Для этого потребуется изменить закон, который сейчас разрешает продавать санированные банки только одному инвестору и только пакетом не менее 75% акций, отметил он. Какой пакет будет выставлен на продажу, регулятор определит с учетом конъюнктуры рынка и финансовых показателей "Открытия".