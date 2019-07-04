Поиск

Глава банка "Открытия" назвал долю, которую планирует продать ЦБ

Это будет от 15% до 25% акций, для сделки потребуется изменить закон

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Банк России собирается продать в 2021 году от 15% до 25% акций банка "Открытие", сообщил глава кредитной организации Михаил Задорнов. Ранее в ЦБ говорили о таком плане, но не уточняли пакет, который выставят на продажу.

По словам Задорнова, цель банка на 2020 год - это занять от 4% до 5% долю банковского рынка в разных сегментах, иметь отдачу на капитал 18%, получить чистую прибыль в 68 млрд рублей. В этом случае на банк найдутся покупатели, и в середине 2021 года можно будет продать 15%-20%-25% его акций "широкому инвестору".

ЦБ начал санацию группы банка "Открытие" в августе 2017 года, в сентябре такой же процесс начался для группы Бинбанка. В начале 2019 года эти банки были объединены, регулятору принадлежит 99,99% получившейся структуры. На конец марта 2019 года "Открытие" по величине активов занимало седьмое место в рэнкинге "Интерфакс-100".

2 июля Банк России объявил, что санация "Открытия" завершена. Тогда же зампред ЦБ Василий Поздышев сказал, что ЦБ собирается продать в 2021 году значительный, но не контрольный пакет в "Открытии". Для этого потребуется изменить закон, который сейчас разрешает продавать санированные банки только одному инвестору и только пакетом не менее 75% акций, отметил он. Какой пакет будет выставлен на продажу, регулятор определит с учетом конъюнктуры рынка и финансовых показателей "Открытия".

ЦБ Открытие Михаил Задорнов

Новости по теме

Новости

Минтруд оставит запрет для женщин на сто профессий

Минтруд оставит запрет для женщин на сто профессий
Российско-украинский газовый конфликт

Украина приготовилась к остановке транзита российского газа по окончании года

Украина приготовилась к остановке транзита российского газа по окончании года

Набиуллина заявила о достижении "структурного потолка" российской экономикой

Набиуллина заявила о достижении "структурного потолка" российской экономикой

Акции "Газпрома" подорожали до максимума с августа 2008 года

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ в рамках "ипотечных каникул"

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ в рамках "ипотечных каникул"

"Северсталь" выкупит у "Силовых машин" долю в СП с германской Linde

Сеть "Красное и белое" перерегистрировалась на Кипре перед слиянием с "Дикси"

Сеть "Красное и белое" перерегистрировалась на Кипре перед слиянием с "Дикси"

Microsoft и Amazon задумались о переносе производства из Китая

РФ попросила венесуэльскую PDVSA зарегистрировать юрлицо для работы в Москве

РФ попросила венесуэльскую PDVSA зарегистрировать юрлицо для работы в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');