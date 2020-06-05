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Главный архитектор Севастополя уволился через полгода после возбуждения уголовных дел

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Александр Моложавенко, в отношении которого расследуется два уголовных дела, покидает пост директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя. Об этом сообщили в пятницу агентству "Интерфакс" в пресс-службе городского правительства.

"Увольнение по собственному желанию", - сказали в пресс-службе.

В октябре прошлого года сообщалось, что следствие предъявило обвинение Моложавенко по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По данным СКР, глава департамента незаконно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нескольких очередей комплекса зданий, несмотря на то, что компания не подключила объект к сетям водоснабжения и водоотведения.

В декабре стало известно, что в отношении чиновника возбуждено второе уголовное дело: расследуется факт превышения полномочий и служебного подлога (часть 1 статьи 286, часть 2 статьи 292 УК РФ) при введении в эксплуатацию многоэтажного жилого дома с парковкой. Эта парковка обрушилась весной 2019 года, были повреждены четыре автомобиля.

Дела объединены в одно производство. 18 октября Нахимовский райсуд Севастополя отправил Моложавенко под стражу, но через две недели городской суд изменил меру пресечения на домашний арест.

Моложавенко возглавил департамент в 2016 году, с января по октябрь 2018 года работал в нем заместителем главы, после снова стал директором. Он сохранил пост руководителя департамента после обновления состава правительства в сентябре 2019 года, но оставался в статусе "исполняющий обязанности".

Севастополь Александр Моложавенко

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