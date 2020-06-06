Эколог назвал сроки сбора разлившегося топлива в Норильске

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Существующие темпы сбора дизельного топлива, разлившегося на ТЭЦ в Норильске, не позволяют говорить о скором устранении последствий экологической катастрофы, считает руководитель регионального отделения экологической партии "Зеленые" Сергей Шахматов.

"По оценкам экспертов примерно 50% объема разлитого дизельного топлива попало в водоемы (приблизительно 10 тыс. тонн), и для его сбора по данным спасателей потребуется 14 дней. Но при существующих темпах сбора, потребуется не две недели, как утверждают власти, а примерно 160 дней - 23 недели или около 6 месяцев", - написал Шахматов в своем фейсбуке.

Эколог побывал на месте аварии, и, по его данным, за одну рабочую смену собирается около 30 тонн нефтепродукта, за сутки – 60 тонн. При этом работы ведутся круглосуточно.

"На реке Амбарная были установлены семь уровней боновых ограждений, при ликвидации разлива используется механический метод – сбор дизельного топлива с поверхности воды", – уточняет Шахматов.

Он также высказал мнение о необходимости организации волонтерского штаба для скорейшей ликвидации экологических последствий аварии.

"Спасателям остро необходима помощь добровольцев в хозяйственной работе по разгрузке и погрузке емкостей, прямо не связанной со сбором нефтепродуктов с поверхности реки", – подчеркнул Шахматов.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, в результате загорелся едущий по ней автомобиль.

По данным "Норникеля", причиной происшествия стало смещение опоры под топливной цистерной из-за подвижек грунта.

По информации Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

По факту происшествия возбуждено четыре уголовные дела, арестован начальник цеха ТЭЦ.

3 июня разлив топлива в Норильске объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.