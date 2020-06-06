МИД РФ поблагодарил США за предложение помощи в ликвидации последствий ЧП в Норильске

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россия благодарна американской стороне за предложение помочь в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы безусловно благодарны американской стороне. Мы фиксируем уже второй жест доброй воли между нашими странами", - сказала Захарова в субботу в эфире программы "Соловьев. Лайф", напомнив, что ранее РФ и США помогли друг другу поставками аппаратов для искусственной вентиляции легких.

"Поэтому в общем-то мы поблагодарим господина Помпео (госсекретарь США Майк Помпео - ИФ). Но, мне кажется, что это очень конструктивная полемика, которую редко теперь слышат от США", - заявила представитель МИД.

В субботу, 6 июня, Помпео в своем твиттере выразил сожаление по поводу ЧП с разливом топлива в Норильске и заявил о готовности США оказать помощь России.

"Печально слышать о разливе топлива в Норильске... Несмотря на наши разногласия, Соединенные Штаты готовы помочь России смягчить (последствия - ИФ) этой экологической катастрофы и предложить наш технический опыт", - написал госсекретарь США.

Ранее Норвегия выразила готовность рассмотреть вопрос о помощи России в ликвидации последствий разлива топлива в случае, если получит соответствующий запрос от российской стороны.

Разлив топлива в Норильске

29 мая на ТЭЦ-3 "НТЭК" (Норильско-Таймырская энергетическая компания, входит в группу компаний "Норникель"), которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, разгерметизировался топливный бак, загорелись нефтепродукты. Более 21 тыс. тонн дизельного топлива попали в водоемы. 3 июня разлив топлива в Норильске объявлен ЧС федерального уровня. По данным МЧС, в настоящее время разлив топлива локализован.

По факту происшествия возбуждено четыре уголовные дела, арестован начальник цеха ТЭЦ.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин оценил устранение последствий ЧП в Норильске в сумму более 10 млрд рублей. На восстановление экосистемы после аварии, по оценкам замминистра природных ресурсов и экологии Елены Пановой, потребуется не меньше десяти лет.

Авария на ТЭЦ-3 Норильска стала второй крупнейшей в России, после разлива 94 000 тонн нефти в Коми в 1994 году. Тогда ликвидация последствий разлива заняла шесть лет.