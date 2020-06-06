Топ новых слов 2020 года по версии "Яндекса" возглавили "ауф" и "локдаун"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Ко Дню русского языка, отмечаемого в России 6 июня в день рождения поэта Александра Пушкина, аналитики компании "Яндекс" составили рейтинг новых слов за последние 10 лет по данным поисковых запросов.

В список попали самые популярные новые слова, о значении которых в данный год спрашивали как минимум в 10 раз чаще, чем в предыдущий.

В 2020 году тройку таких новых слов составили "ауф" (выражение одобрения восхищения в значении "круто", "класс"), "локдаун" (резкое сокращение социальной активности по причине закрытия учреждений и запретов на передвижение) и "падра" (слово встречается в известной хип-хоп песне и конкретного перевода не приводится).

В прошлом году тройку составили "вислово" (слово из популярной песни, конкретного перевода не приводится. Предположительно, образовано от слова "зависнуть"), "фудпорн" (красивое, возбуждающее аппетит изображение еды) и "бумер" (представитель поколения бэби-бума, англоязычные источники чаще всего подразумевают поколение, родившееся в 1946-1964 гг. Русскоязычные могут относить другие поколения, включая родившихся до 1990 г.).

В 2018 году топ-3 составили "сквиши" (мягкие антистресс-игрушки, которые можно мять в руках), "хайли лайкли" (от англ. "весьма вероятно", стало популярным после обвинений Лондона в адрес Москвы в весьма вероятном участии в отравлении Скрипалей), "чуитс" (слово из рэп-композиции, обозначает яркий стиль жизни).

"Яндекс" отмечает, что по топу можно проследить, как новые явления и мода отражаются в языке. Например, с развитием камер мобильных телефонов и ростом популярности социальных сетей в русском языке в 2014 году появилось слово "селфи". А в 2017 году, когда резко вырос интерес к русскому рэпу и рэп-баттлам, люди стали активно спрашивать, что такое "эщкере".

Многие слова из списка уже вошли в язык и стали вполне привычными, например "селфи", "ретвитнуть" или "хайп".

Аналитики также подсчитали, происхождением каких слов люди интересовались в поиске Яндекса чаще всего за последний год. На первом месте оказалось слово "Русь", в топ-3 также попали слова "работа" и "спасибо". В этом списке тоже можно увидеть влияние времени: в топе оказались особенно актуальные сегодня слова "карантин" и "врач".