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Лжесотрудник ФСБ в Петербурге похитил почти полмиллиона рублей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Красногвардейский районный суд Петербурга арестовал ранее судимого местного жителя Артема Каменных, обвиняемого в крупном мошенничестве, сообщила в субботу объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения ему избрана по 4 августа.

По версии следствия, в марте 23-летний фигурант похитил у 35-летней потерпевшей 498 тыс. рублей.

Согласно фабуле дела, женщина познакомилась с Каменных 6 марта в ночном клубе, они сразу вступили в отношения. Мужчина представился сотрудником ФСБ, показывал ей фотографии якобы своего автомобиля. 19 марта Каменных сообщил потерпевшей, что продал машину и случайно перевел ей на счет 600 тыс. рублей. До этого на счету женщины хранились 500 тыс. рублей, отложенные на покупку квартиры, следует из сообщения.

Потерпевшая согласилась вернуть знакомому полученную, с его слов, сумму. В период с 20 по 23 марта она ежедневно ходила в банк и перевела Каменных 490 тыс. рублей, еще 8 тыс. он перевел на свой счет самостоятельно, в тайне от женщины, говорится в пресс-релизе.

Получив деньги, Каменных перестал отвечать на звонки и сообщения. Проверив счет, потерпевшая узнала, что переводов ей не поступало.

Как отмечается, фигурант ранее судим за аналогичные преступления, вину признает.

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