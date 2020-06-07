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На Васильевском острове в Петербурге восстановили подачу электроэнергии

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение в Василеостровском районе Петербурга, который ранее оказался частично обесточен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании в воскресенье.

Как сказал собеседник агентства, с 15:06 по Москве потребители получают электроэнергию.

Около полудня в воскресенье жители Васильевского острова пожаловались в соцсетях на отключение электричества. По словам очевидцев, в некоторых местах в районе не работали светофоры, остановилось движение трамваев.

Как сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Россети Ленэнерго", инцидент случился после срабатывания защит, которое произошло после технологического нарушения с возгоранием на оборудовании абонента. Бригады компании приступили к восстановительным работам сразу после поступления сигнала об отключении.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, часть Васильевского острова была обесточена из-за загоревшегося на площади 3 кв. метра трансформатора на подстанции "Волхов-Южная" в Кировском районе. В зону отключения попали 75 домов в Василеостровском районе.

Петербург Васильевский остров

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