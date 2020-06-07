Жители Васильевского острова в Петербурге остались без электричества

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Электрики в воскресенье ведут восстановительные работы в Василеостровском районе Петербурга, часть которого оказалась обесточена.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Россети Ленэнерго", инцидент произошел после срабатывания защит на оборудовании 110кВ.

Собеседник агентства отметил, что бригады компании приступили к восстановительным работам сразу после поступления сигнала об отключении.

Он добавил, что в зоне отключения оказалась только часть домов.

Около полудня жители Васильевского острова пожаловались в соцсетях на отключение электричества. По словам очевидцев, в некоторых местах в районе не работают светофоры, остановилось движение трамваев.