Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:37Заразились
на 07.06В России 467 673+8 984В мире 6 891 213+157 125

Мэр Тольятти решил на Троицу простить активиста, на которого ранее подал иск

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Глава Тольятти Сергей Анташев, ранее подавший иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к местному общественнику Валерию Кандалинцеву, решил простить активиста в честь православного праздника Троицы.

Мэр подавал иск в ответ на высказывания Кандалинцева по поводу установки в городе скульптурной композиции "Ожидание солдата" Зураба Церетели.

"Дорогие тольяттинцы, некоторое время назад я обратился с иском в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации к жителю нашего города Кандалинцеву В.Ю. Сегодня, в День рождения нашего любимого города и в праздник Великой Троицы, который символизирует всеобщее единение, человеколюбие и примирение, мои близкие, друзья и единомышленники обратились ко мне с просьбой простить последнего. И я как человек православный сделал это. Я не буду судиться с ним", - написал Анташев у себя в инстаграме.

Как сообщалось, ранее в городе было проведено электронное голосование за лучший проект памятника женщинам-солдаткам. Из-за вскрывшихся фактов "накрутки" голосов его итоги признали недействительным.

Конкурсная комиссия в ходе тайного голосования выбрала победителем проект памятника, разработанный Зурабом Церетели. Скульптурная композиция установлена в городе 4 мая 2020 года.

Стоимость контракта составила 15 млн рублей.

Кандалинцев негативно высказался в соцсетях о победе проекта Церетели, назвав это выводом из бюджета Тольятти 15 млн рублей и оскорбив при этом мэра.

Анташев счел слова общественника ложью и обвинением в должностном преступлении и подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Кандалинцеву на 15 млн рублей.

Самарская область

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 7 июня

Главный раввин России заболел коронавирусом

Крупные российские авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

Крупные российские авиакомпании готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
Авария на ТЭЦ в Норильске

Основные работы на месте разлива топлива в Норильске займут около двух недель

Пандемия коронавируса

В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19

В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 июня

Северный флот провел учения АПЛ и дизельных подлодок в Баренцевом море

Что произошло за день: суббота, 6 июня

РПЦ будет пускать в храмы только прихожан в масках

РПЦ будет пускать в храмы только прихожан в масках

"Роскосмос" отверг версию проблем "Фрегата" на космодроме "Куру" из-за утечки топлива

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');