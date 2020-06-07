Мэр Тольятти решил на Троицу простить активиста, на которого ранее подал иск

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Глава Тольятти Сергей Анташев, ранее подавший иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к местному общественнику Валерию Кандалинцеву, решил простить активиста в честь православного праздника Троицы.

Мэр подавал иск в ответ на высказывания Кандалинцева по поводу установки в городе скульптурной композиции "Ожидание солдата" Зураба Церетели.

"Дорогие тольяттинцы, некоторое время назад я обратился с иском в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации к жителю нашего города Кандалинцеву В.Ю. Сегодня, в День рождения нашего любимого города и в праздник Великой Троицы, который символизирует всеобщее единение, человеколюбие и примирение, мои близкие, друзья и единомышленники обратились ко мне с просьбой простить последнего. И я как человек православный сделал это. Я не буду судиться с ним", - написал Анташев у себя в инстаграме.

Как сообщалось, ранее в городе было проведено электронное голосование за лучший проект памятника женщинам-солдаткам. Из-за вскрывшихся фактов "накрутки" голосов его итоги признали недействительным.

Конкурсная комиссия в ходе тайного голосования выбрала победителем проект памятника, разработанный Зурабом Церетели. Скульптурная композиция установлена в городе 4 мая 2020 года.

Стоимость контракта составила 15 млн рублей.

Кандалинцев негативно высказался в соцсетях о победе проекта Церетели, назвав это выводом из бюджета Тольятти 15 млн рублей и оскорбив при этом мэра.

Анташев счел слова общественника ложью и обвинением в должностном преступлении и подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Кандалинцеву на 15 млн рублей.