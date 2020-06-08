Российский рынок акций открылся ростом индексов на 0,2-0,4%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций начались в понедельник ростом цен большинства blue chips во главе с нефтянкой на фоне подъема внешних фондовых площадок и раллирующей нефти на новостях от ОПЕК+.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи поднимался на 0,43%, до 2804,79 пункта, индекс РТС вырос на 0,16% до 1287,8 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,6%.

Доллар подешевел на 30 копеек до 68,4 рубля.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+2,6%), "Газпром нефти" (+1,7%), "Роснефти" (+1,4%), "Россетей" (+1,2%), "РусАла" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), "Башнефти" (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), Сбербанка РФ (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Мобильных ТелеСистем" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Яндекса" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%).

Снизились котировки "Акрона" (-4,3%), ПАО "Полюс" (-1,1%), "Распадской" (-1%), "Интер РАО" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%).

В США в пятницу индексы выросли на 2,1-3,2% на новостях о неожиданном снижении безработицы в стране в мае, индекс Nasdaq в ходе торгов достигал рекордно высокой отметки - 9842,49 пункта. Безработица в США в мае упала до 13,3% при прогнозах роста до 19,8% с рекордных 14,7% в апреле, показали в пятницу данные министерства труда страны. В то же время аналитики предупреждают, что улучшение ситуации на рынке труда может помешать усилиям по принятию нового пакта экономических стимулов.

Меры финансовой помощи пострадавшим из-за пандемии предприятиям позволили поддержать экономику и акции, котировки которых обрушились в конце марта. По данным СМИ, администрация Дональда Трампа может предложить новый пакет экономических стимулов объемом $1 трлн или более. С начала кризиса, вызванного коронавирусом, правительство страны влило в экономику примерно $3 трлн, чтобы сгладить последствия пандемии.

В понедельник растут индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,33%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%). Экономика Японии в первом квартале снизилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют окончательные данные. Таким образом, впервые за 4,5 года в экономике страны произошла рецессия, которая обусловлена негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Тем не менее, ВВП сократился меньше, чем было объявлено предварительно (на 0,9%). Аналитики в среднем прогнозировали пересмотр темпов падения до 0,5%, сообщает Trading Economics.

Нефть утром в понедельник продолжает подъем после того как в субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущие квоты по сокращению нефтедобычи до конца июля. К 10:01 августовские фьючерсы на Brent дорожали на 1,2%, до $42,81 за баррель (+5,8% в пятницу). Июльские фьючерсы на WTI к этому же времени дорождали на 0,8%, до $39,87 за баррель (+5,7% в пятницу). За прошедшую неделю Brent и WTI подорожали более чем на 11%.

Страны ОПЕК по итогам заседания договорились о продлении текущей сделки еще на один месяц, сообщил журналистам министр нефти страны Бижан Зангане. При этом он подчеркнул, что окончательное решение будет принято в случае согласия стран не-ОПЕК. Недостаточное сокращение добычи в мае должно быть компенсировано в течение следующих трех месяцев, говорится в коммюнике по итогам заседания. В апреле страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн б/с в мае-июне (23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июля предполагалось чуть ослабить ограничения - 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы).

В понедельник в 13:00 по Москве состоится виртуальная пресс-конференция по итогам прошедших в минувшую субботу министерских встреч стран ОПЕК+; участвуют министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, министр энергетики России Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.