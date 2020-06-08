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Рубль существенно подорожал к доллару и евро благодаря продлению сделки ОПЕК+

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно снижаются на Московской бирже в понедельник утром; рубль существенно дорожает к бивалютной корзине вслед за нефтью, котировки которой увеличиваются благодаря продлению соглашения ОПЕК+.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,36-68,45 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 68,39 руб./$1 (-30,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 77,24 руб./EUR1 (-31,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 31,1 копейки к уровню закрытия пятницы, до 72,38 рубля.

Доллар при этом оказался на 23,94 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 72,08 копейки ниже официального курса.

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Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно растет к доллару и евро на старте торгов вслед за дорожающей нефтью. Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник, после того как в субботу, 6 июня, страны ОПЕК+ договорились продлить текущие квоты по сокращению нефтедобычи до конца июля.

Недостаточное сокращение добычи в мае должно быть компенсировано в течение следующих трех месяцев, говорится в коммюнике по итогам субботнего заседания ОПЕК+.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и министр энергетики России Александр Новак в понедельник, 8 июня, проведут виртуальную пресс-конференцию, которая будет посвящена итогам прошедших в минувшую субботу министерских встреч стран ОПЕК+.

Как говорится в сообщении ОПЕК, в мероприятии также примет участие генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Конференция назначена на 13:00 по московскому времени.

В апреле страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне (23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июля предполагалось чуть ослабить ограничения - 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы).

В Ираке добыча в мае составляла 4,213 млн б/с, при том что по условиям соглашения ОПЕК+, она должна была сократиться до 3,592 млн б/с, отмечает S&P Global Platts. Иракский экспорт нефти в мае составил 3,633 млн б/с, свидетельствуют данные иракской компании по экспорту нефти Somo.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве в понедельник выросла на 1,3% - до $42,85 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 5,8%. За прошедшую неделю они прибавили в цене 11,8%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись на 0,91% - до $39,91 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена этих контрактов увеличилась на 5,7%. Недельный рост WTI составил 11,4%.

Саудовская Аравия в июле повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Наиболее существенно - на $5,6-7,3 за баррель - поднимутся цены для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco.

В целом, с учетом июльского повышения, будет практически полностью нивелировано снижение цен, произведенное саудовской нефтекомпанией в течение одного месяца ценовой войны с Россией.

ОПЕК+ Саудовская Аравия США Brent WTI

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