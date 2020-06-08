Участников беспорядков в день открытия летних кафе ищут в Краснодаре

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Массовые вечеринки по случаю ослабления карантина в Краснодаре переросли в потасовки подвыпившей молодежи с сотрудниками полиции, власти города и правоохранительные органы проводят проверки.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Краснодара в понедельник, этот инцидент произошел в ночь на воскресенье. 7 июня, в центральном районе города. "Посетители сразу нескольких заведений, организовавших работу летних кафе и (работу - ИФ) навынос, устроили шумную массовую вечеринку", - рассказал собеседник агентства.

Жители расположенных рядом домов вызвали полицию. Однако, как отметили в пресс-службе, прибывшим сотрудников правоохранительных органов не сразу удалось навести порядок. Изрядно подвыпившие молодые люди отказывались разойтись, оскорбляли полицейских, одна из девушек в какой-то момент даже запрыгнула на крышу патрульной машины.

По факту случившегося управлением МВД России по городу проводится проверка, сообщили агентству в пресс-службе регионального главка министерства.

"В ходе проверки устанавливаются личности участников массового нарушения общественного порядка. О результатах расследования будет сообщено дополнительно", - сказал представитель ведомства.

Проверку в отношении владельцев кафе и ресторанов проводит и администрация Краснодара. Мэр города Евгений Первышов сообщил журналистам, что материалы будут переданы в Роспотребнадзор.

"Печально, что мы получили такой неприятный побочный эффект при ослаблении карантинных мер. Вместе с полицией, при участии Роспотребнадзора обязательно проведем тщательное расследование и в отношении зачинщиков, участников беспорядков, и в отношении тех заведений, на которых также лежит ответственность за то, что произошло на улице Красной", - заявил Первышов.

В понедельник кафе и бары, чьи посетители бурно праздновали начало лета, поспешили закрыться до 21 июня - дня окончания периода карантина в Краснодарском крае.

Как сообщалось, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял решение о послаблении с 6 июня в регионе ряда ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В частности, был открыт доступ на набережные, прогулочные и пешеходные зоны в парках и скверах. Заработали уличные летние террасы и веранды, летние кафе на открытом воздухе. Открылись стадионы для тренировок на открытом воздухе.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, по состоянию на понедельник, 8 июня, общее число заболевших коронавирусом в регионе составило 4485 человек, 3311 пациентов выздоровели, включая 232 ребенка.

"Всего за время пандемии скончались 44 человека. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 29 пациентов", - сообщили в администрации со ссылкой на региональный минздрав.