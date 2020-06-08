Мишустин попросил привлечь бизнес и экспертов к доработке плана восстановления экономики

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин поручил своему первому заместителю Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову учесть при доработке плана восстановления российской экономики мнение экспертов, предпринимателей и российских парламентариев.

На совещании с вице-премьерами он попросил провести серию встреч с представителями предпринимательского и экспертного сообщества, а также учесть позиции Совета Федерации и государственной думы.

Премьер напомнил, что проект плана уже был представлен главе государства и сейчас дорабатывается с учетом отраслевых совещаний у президента.