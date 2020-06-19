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Путину представили доработанный план восстановления экономики

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило президенту Владимиру Путину доработанный проект общенационального плана восстановления экономики, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Документ доработан по результатам совещаний у главы государства, встреч с предпринимателями и экспертами. Также документ дополнен индикаторами исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны, сказано в сообщении.

Путин в апреле поручил правительству подготовить к 1 июня общенациональный план по восстановлению страны от последствий пандемии коронавируса.

2 июня председатель правительства Михаил Мишустин представил план президенту, по итогам встречи Путин поручил правительству уточнить ряд параметров общенационального плана, подчеркнув, что его реализация должна начаться с 1 июля.

Мишустин, представляя в начале июня первую версию плана, отмечал, что документ состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Стоимость подготовленного на начало июня правительством общенационального плана восстановления экономики РФ и доходов граждан премьер-министр оценивал примерно в 5 трлн рублей.

Ключевая цель - повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения. Срок реализации плана - до конца 2021 года.

План собирались реализовать в три этапа: это стадия адаптации, стадия восстановления и стадия активного роста.

Первый этап, названный "стадией адаптации" (июнь-сентябрь 2020 года), предполагает прекращение падения экономики относительно низшей точки II квартала 2020 года.

Второй этап под названием "стадия восстановления" (октябрь 2020 года - июнь 2021 года) предполагает обеспечение восстановительного роста экономики и роста доходов граждан, а также не допущение осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Третий этап назван "стадия активного роста" (июль-декабрь 2021 года), его целью является выход на устойчивые темпы экономического роста в соответствии с целевыми значениями общенационального плана.

Согласно проекту плана на начало июня, основными его показателями на конец 2021 года являются устойчивый рост реальных денежных доходов населения, снижение безработицы до уровня не более 5%, выход на устойчивый рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении.

Часть мер, перечисленных в проекте плана, уже реализуется в рамках первых пакетов поддержки граждан и экономики (включая меры, озвученные президентом на совещании 11 мая), часть озвучивалась на отраслевых мероприятиях - по автопрому, транспорту и пр. Значительная доля планируемых мер призвана снизить административную нагрузку на бизнес, упростить и "цифровизовать" регуляторику (в строительстве, образовании, социальных услугах и пр.), а также зафиксировать часть временных послаблений, введенных на период коронавируса, на постоянной основе.

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Россия

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