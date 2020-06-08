Туристическая отрасль в регионах полноценно заработает с 1 июля

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Туристическая отрасль в регионах России полноценно заработает для межрегионального туризма с июля, заявил зампред правительства Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами в понедельник.

"В целом подход такой, что июнь уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску и аккуратному старту (работы туротрасли - ИФ), а с 1 июля мы планируем, что уже можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок", - сказал он. По его словам, в 25 регионах отели уже открылись и работают на прием внутренних гостей.

Мишустин на этом совещании объявил, что страна готова к постепенному открытию курортного сезона. "С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений", - сообщил премьер.

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавируса для всех организаций, которые занимаются лечением людей на курортах и размещением туристов, отметил он. Также разработаны санитарные правила перевозок на различных видах транспорта. Выполнение этих требований тщательно контролируется, заявил Мишустин.