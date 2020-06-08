Более десяти новых чартеров в российские регионы будут запущены летом

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Более 10 новых чартеров в российские регионы будут запущены летом, это поможет значительно удешевить путешествия, заявил на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

"Нужно сделать так, чтобы начиная с июля Ростуризм, туроператоры и перевозчики, железнодорожные и авиа, запустили новые внутренние маршруты. Это такие направления, как Калининградская область, Хакасия, Байкал, Горный Алтай. И на этих направлениях мы хотим, чтобы впервые появились чартеры, уже такая договоренность есть, это позволит серьезно удешевить поездки. За лето планируется открыть более 10 новых направлений, например, на Байкал. Турпакет на 10 дней будет стоить в районе 45 тыс. рублей, это достижение", - сказал он.

Чернышенко добавил, что в первую очередь правительство хотело бы поддержать развитие семейного туризма. "В первую очередь нам хотелось бы поддержать туризм с детьми, предложить дополнительные льготные тарифы. Мы планируем разнообразить возможности детского туризма, чтобы каждый ребенок летом мог гарантированно отдохнуть. Сейчас Ростуризм готовит специально культурно-познавательные программы именно для детей. Нужно, чтобы эти новые предложения были по карману", - заключил он.

Ранее на этом совещании вице-премьер говорил, что туристическая отрасль в регионах РФ может полноценно заработать уже с 1 июля. "В целом подход такой, что июнь уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску и аккуратному старту (работы туротрасли - ИФ), а с 1 июля мы планируем, что уже можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок", - сказал он. По его словам, в 25 регионах отели уже открылись и работают на прием внутренних гостей.

Мишустин на этом совещании объявил, что страна готова к постепенному открытию курортного сезона. "С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений", - сообщил премьер.