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Беглов пообещал в ближайшие дни огласить планы по снятию ограничений в Петербурге

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал в ближайшие дни сообщить о планах по нормализации жизни города.

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"Вместе с Роспотребнадзором мы работаем над перспективным планом по снятию ограничений. В ближайшие дни озвучим перечень поэтапных шагов по нормализации жизни... Приходится выверять каждый следующий шаг, действовать максимально осторожно", - сказал Беглов в понедельник в своем традиционном выступлении на "Радио России в Санкт-Петербурге".

Он отметил, что система здравоохранения города продолжает работать под большой нагрузкой, но создан хороший запас по средствам индивидуальной защиты и специализированным койкам в стационарах.

По словам губернатора, Петербург на этой неделе утвердит поэтапный план восстановления профильной работы медорганизаций. Так, в первую очередь к плановой работе вернутся федеральные стационары, которые были перепрофилированы под работу с коронавирусом, затем - клиники, оказывающие высокотехнологичную и специализированную помощь.

Петербург Александр Беглов

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