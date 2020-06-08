Караулова обратилась к Москальковой в связи с административным надзором за ней

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в террористическую группировку ИГ (запрещена в РФ), обратилась к уполномоченному при президенте РФ по правам человека Татьяне Москальковой из-за установленного над ней административного надзора.

"Варвара обратилась к Москальковой с просьбой разобраться с установленным над ней надзором, согласно которому она не может выходить из дома после 10 вечера в течение почти 9 лет", - сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Сергей Бадамшин.

Ранее в понедельник Бадамшин также рассказал про обращение на имя председателя Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева. По его словам, решение об административном надзоре незаконно и необоснованно, а также противоречит Конституции РФ.

4 июня Кунцевский суд Москвы удовлетворил ходатайство отдела МВД по району Кунцево об установлении административного надзора за Карауловой. Согласно решению суда, Карауловой нельзя будет выходить из дома с 22:00 до 6:00 по московскому времени, если это не связано с работой.

Административный надзор устанавливается за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, для профилактики совершения новых преступлений и правонарушений. В зависимости от ситуации суд может запретить посещать массовые мероприятия, покидать регион проживания или место жительства в определенное время суток, обязать регулярно отмечаться в надзорных органах.

В декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал 20-летнюю Караулову виновной в попытке присоединиться к "ИГ", назначив ей наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Верховный суд РФ 22 марта 2017 года признал приговор законным. В 2019 году Караулова вышла из колонии в Вологде по УДО.