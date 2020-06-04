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Над бежавшей к ИГ Варварой Карауловой установлен административный надзор на девять лет

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Кунцевский суд Москвы частично удовлетворил ходатайство районного о тдела МВД и установил административный надзор над Варварой Карауловой, осужденной за попытку присоединиться к ИГ ("Исламское государство, запрещено в России") и уже освободившейся во УДО, сообщили в пресс-службе суда.дома с 23:00 до 6:00 кроме как по работе.

Надзор установлен на восемь лет, десять месяцев и 23 дня. В этот период Карауловой (Александре Ивановой) нельзя будет выходить из дома с 23:00 до 6:00 по московскому времени, если это не связано с работой.

Также ей придется регулярно отмечаться в полиции.

Защита девушки обжалует это решение, сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин.

Административный надзор устанавливается за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, для профилактики совершения новых преступлений и правонарушений.

Караулова пропала в мае 2015 года, ей тогда было 19 лет и она пропала по дороге в МГУ, где училась на философском факультете. В июне ее задержали на турецко-сирийской границе и вернули в Москву. Она утверждала, что ехала в Сирию, чтобы выйти замуж, а с женихом познакомилась через интернет. В октябре ее арестовали и затем обвинили в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической организации.

В декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал ее виновной в попытке присоединиться к "ИГ" и приговорил к 4,5 годам колонии общего режима.

В апреле 2019 года Караулова вышла из колонии в Вологде по УДО. В мае ее адвокат Олег Елисеев сообщил, что они поженятся.

Варвара Караулова Сергей Бадамшин Кунцевский суд ИГ Сирия Турция МВД Олег Елисеев

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