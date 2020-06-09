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Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на дне Байкала

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,9 был зафиксирован во вторник в акватории озера Байкал на границе Иркутской области и республики Бурятии, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, землетрясение произошло в 5:51 по местному времени (0:51 по Москве) в точке с координатами 53.51 градуса северной широты 108.14 восточной долготы. Эпицентр находился на дне Байкала между островом Ольхон и полуостровом Святой Нос.

Энергетический класс подземного толчка – 11. В эпицентре ощущалось 5 баллов. В прибрежных байкальских поселках Онгурен (Иркутская область), Максимиха, Горячинск, Турка, Усть-Баргузин (Бурятия) - 3 балла.

По данным с сейсмокарты, это второе землетрясение вблизи Ольхона в июне, и седьмое с начала 2020 года.

Байкал

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