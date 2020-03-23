Ликвидатор свалок химотходов в Поволжье займется отходами Байкальского ЦБК

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ликвидацией отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) займется ООО "ГазЭнергоСтрой - экологические технологии". Об этом говорится в постановлении, подписанном российским премьером Михаилом Мишустиным.

Компания будет единственным исполнителем работ, заказчиком которых является правительство Иркутской области.

Как говорится в пресс-релизе иркутского правительства, до 31 января 2022 года компания должна подготовить проект работ по ликвидации отходов БЦБК.

"Предельный срок проведения работ по ликвидации накопленного вреда - 31 января 2024 года. Компания имеет право привлекать субподрядчиков", - говорится в сообщении.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ГазЭнергоСтрой - экотехнологии" (Москва) специализируется на сборе отходов. Владельцем компании является московское АО "Фирма Квантор", учредителем которого значится Валерий Степико.

"ГазЭнергоСтрой - экотехнологии" в 2016 году заключили с властями Нижегородской области контракт на 7 млрд рублей, предусматривающий ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба на территории региона (свалка промышленных отходов "Черная дыра", шламонакопитель "Белое море", полигон твердых бытовых отходов "Игумново").

Ранее сообщалось, что в начале августа 2019 года правительство Иркутской области заявило, что хочет расторгнуть в одностороннем порядке контракт с "Росгеологией" на ликвидацию отходов БЦБК и обратилось в Минприроды с просьбой найти нового генподрядчика. Власти не устроило то, что госхолдинг якобы сорвал сроки проекта.

Новым подрядчиком по ликвидации накопленных отходов БЦБК называлась компания "Газэнергострой". Сообщалось также, что правительству РФ, правительству Иркутской области и госкорпорации "ВЭБ.РФ" было поручено утвердить перспективный проект развития территорий, относящихся к Байкальскому ЦБК. Власти и ВЭБ должны провести конкурсные процедуры по выбору и реализации лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов. В поручении говорилось, что при проведении таких конкурсов должны быть предусмотрены возможности участия иностранных компаний, имеющих опыт в данной сфере.

Вопрос о начале рекультивации отходов БЦБК обсуждается с 2014 года, но реализация проекта неоднократно откладывалась. Потенциально отходы угрожают озеру Байкал экологической катастрофой: в случае схода селя с горного хребта Хамар-Дабан их может смыть в озеро.

В составе отходов БЦБК самым сложным является шлам-лигнин - полимер, который, по словам ученых, почти не вступает в реакцию с другими веществами. По уточненным данным, в картах-накопителях БЦБК находятся 4,948 млн кубометров твердых веществ (шлам-лигнина, золы) и 729 тыс. кубометров воды.

БЦБК с декабря 2012 года находится в конкурсном производстве, которое неоднократно продлялось.