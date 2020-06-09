Разлившееся топливо под Норильском попало в озеро Пясино

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.

"Топливо попало и в Пясино. Это великолепное озеро около 70 километров длинной, естественно, там есть и рыба, и хорошая биосфера. Но вот как оно вынесет сейчас эту нагрузку, предсказать нельзя. (...) Важно сейчас не допустить его выход в речку Пясина, которая дальше идет на север. Думаю, что это будет возможно", - сказал Усс в интервью журналистам.

Как сообщалось, 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, в результате загорелся едущий по ней автомобиль. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждено четыре уголовные дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. 3 июня разлив топлива в Норильске объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Озеро Пясино - водоем ледникового происхождения, расположено примерно в 20 км от Норильска, площадь водной поверхности составляет 735 кв. метров. В нем собирается вода из других крупных озер, расположенных на территории плато Путорана (Путоранского государственного природного заповедника). Из водоема вытекает единственная река - Пясина, которая находится на территории одного из кластеров Большого арктического заповедника и впадает в Карское море.