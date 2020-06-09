Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:57Заразились
на 09.06В России 485 253+8 595В мире 7 118 471+108 124

В МЧС заверили, что в озере Пясино не превышена норма по содержанию нефти

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Оперштаб по ликвидации ЧС с разливом топлива под Норильском не обладает данными о загрязнении озера Пясино горючим, предельно допустимые концентрации (ПДК) нефтепродуктов в водоеме соответствуют нормам, сообщил журналистам во вторник руководитель штаба, первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

В РоссииНа Таймыре солярка разлилась за пределы боновых заграждений на рекахНа Таймыре солярка разлилась за пределы боновых заграждений на рекахЧитать подробнее

"Тот же Росприроднадзор осуществляет заборы (проб воды). Более того, служба "Норникеля" осуществляет заборы в самом озере этих проб. И если раньше было в районе четырех ПДК, то сейчас ПДК в норме. Другими данными я не обладаю", - сказал Чуприян.

При этом он отметил, что боновые заграждения не позволяют полностью остановить распространение нефтепродуктов в водоемах. "Боны - это вещь физическая, это материалы, которые задерживают. Они разные существуют. Наиболее эффективные - это морские боны, и они поставлены. Основную массу они, конечно, держат. Но говорить о том, что это абсолютно герметично, это наивно. И, мне кажется, это даже школьнику ясно, что никаким путем это невозможно прекратить (распространение топлива - ИФ)", - сказал руководитель штаба.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил журналистам, что разлившиеся в результате аварии на ТЭЦ в Норильске нефтепродукты попали в озеро Пясино. "Топливо попало и в Пясино. (...) Важно сейчас не допустить его выход в речку Пясина, которая дальше идет на север", - сказал Усс.

Кроме того, накануне замминистра экологии региона Юлия Гуменюк сообщила, что специалисты обнаружили многократное превышение норм содержания нефтепродуктов (до 116 ПДК) в воде за пределами боновых заграждений, установленных для остановки распространения разлившегося дизтоплива по водной системе Таймыра.

Разлив тысяч тонн топлива в Норильске

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, в результате загорелся едущий по ней автомобиль.

В РоссииНефтепродукты впитались в почву на несколько сантиметров из-за аварии на ТЭЦ в НорильскеНефтепродукты впитались в почву на несколько сантиметров из-за аварии на ТЭЦ в НорильскеЧитать подробнее

По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. 3 июня разлив топлива в Норильске объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Озеро Пясино - водоем ледникового происхождения, расположен примерно в 20 км от Норильска, площадь водной поверхности составляет 735 кв. метров. В нем собирается вода из других крупных озер, расположенных на территории плато Путорана (Путоранский государственный природный заповедник). Из водоема вытекает единственная река - Пясина, которая находится на территории одного из кластеров Большого арктического заповедника и впадает в Карское море.

Норильск ТЭЦ Пясино

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России COVID-19 за сутки диагностирован у 8 595 человек

В России COVID-19 за сутки диагностирован у 8 595 человек

МЧС предложило регионам увеличить площади пляжей ради соцдистанцирования

МЧС предложило регионам увеличить площади пляжей ради соцдистанцирования
Пандемия коронавируса

В ВОЗ москвичей призвали соблюдать респираторный этикет

В ВОЗ москвичей призвали соблюдать респираторный этикет

Михаил Ефремов отпущен под подписку о невыезде после ДТП на Смоленской площади

Что случилось этой ночью: вторник, 9 июня

Евгения Ройзмана госпитализировали с коронавирусом

Разлившееся топливо под Норильском попало в озеро Пясино

Бывший главный бухгалтер "Газпрома" стала вице-президентом Газпромбанка

Что произошло за день: понедельник, 8 июня

На Таймыре солярка разлилась за пределы боновых заграждений на реках

На Таймыре солярка разлилась за пределы боновых заграждений на реках
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');