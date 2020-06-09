В МЧС заверили, что в озере Пясино не превышена норма по содержанию нефти

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Оперштаб по ликвидации ЧС с разливом топлива под Норильском не обладает данными о загрязнении озера Пясино горючим, предельно допустимые концентрации (ПДК) нефтепродуктов в водоеме соответствуют нормам, сообщил журналистам во вторник руководитель штаба, первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

"Тот же Росприроднадзор осуществляет заборы (проб воды). Более того, служба "Норникеля" осуществляет заборы в самом озере этих проб. И если раньше было в районе четырех ПДК, то сейчас ПДК в норме. Другими данными я не обладаю", - сказал Чуприян.

При этом он отметил, что боновые заграждения не позволяют полностью остановить распространение нефтепродуктов в водоемах. "Боны - это вещь физическая, это материалы, которые задерживают. Они разные существуют. Наиболее эффективные - это морские боны, и они поставлены. Основную массу они, конечно, держат. Но говорить о том, что это абсолютно герметично, это наивно. И, мне кажется, это даже школьнику ясно, что никаким путем это невозможно прекратить (распространение топлива - ИФ)", - сказал руководитель штаба.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил журналистам, что разлившиеся в результате аварии на ТЭЦ в Норильске нефтепродукты попали в озеро Пясино. "Топливо попало и в Пясино. (...) Важно сейчас не допустить его выход в речку Пясина, которая дальше идет на север", - сказал Усс.

Кроме того, накануне замминистра экологии региона Юлия Гуменюк сообщила, что специалисты обнаружили многократное превышение норм содержания нефтепродуктов (до 116 ПДК) в воде за пределами боновых заграждений, установленных для остановки распространения разлившегося дизтоплива по водной системе Таймыра.

Разлив тысяч тонн топлива в Норильске

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, в результате загорелся едущий по ней автомобиль.

По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. 3 июня разлив топлива в Норильске объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Озеро Пясино - водоем ледникового происхождения, расположен примерно в 20 км от Норильска, площадь водной поверхности составляет 735 кв. метров. В нем собирается вода из других крупных озер, расположенных на территории плато Путорана (Путоранский государственный природный заповедник). Из водоема вытекает единственная река - Пясина, которая находится на территории одного из кластеров Большого арктического заповедника и впадает в Карское море.