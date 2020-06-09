ВТБ зафиксировал начало восстановление розничного кредитования

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Рынок потребительского кредитования начинает восстанавливаться благодаря снятию режима изоляции в регионах и запущенным госпрограммам, заявил через пресс-службу банка зампред ВТБ Анатолий Печатников.

В мае ВТБ увеличил продажи кредитных продуктов для физических лиц на 14% по сравнению с карантинным апрелем - до 106,4 млрд рублей. Всего за пять месяцев текущего года объем выдач превысил 583 млрд рублей.

В мае заметный рост в сегменте потребительского кредитования показали кредиты наличными. Клиенты провели свыше 64 700 сделок почти на 41 млрд рублей, что на 27% по числу и 21% по объему выше апрельских значений.

Кратный рост продемонстрировали автокредиты: по сравнению с апрелем прирост объема выдач ВТБ составил 115%, всего заемщики приобрели более 4 000 транспортных средств на 3,3 млрд рублей. В июне ожидается продолжение положительной динамики, в том числе - за счет стартовавшей новой программы госсубсидирования автокредитования, прогнозирует ВТБ.

Ипотечное кредитование в мае восстановилось на 7% по сравнению с апрельскими данными - ВТБ провел 24 700 сделок на 62,4 млрд рублей. Число и объем ипотечных сделок увеличились по сравнению с маем 2019 года более чем на 30%.

В мае выдача кредитов выросла по сравнению с апрелем во всех сегментах, даже с многочисленных праздничных дней.

"Если говорить о соотношении продаж год к году, то в апреле они сократились на треть, но уже в мае результат был сопоставимым - разница составила менее 2%. Во многом этому способствует снятие режима изоляции в российских регионах: каждую неделю мы видим серьезный прирост клиентопотока в наших офисах", - отметил Печатников.

Среди запущенных госпрограмм, он особо отметил программы по ипотеке. Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в апреле и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн рублей в столичном регионе, Петербурге и Ленинградской области, 3 млн рублей - в других регионах.

Также в апреле президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о снижении до 15% первоначального взноса по кредиту на жилье для семей с детьми с использованием маткапитала. Есть и льготная дальневосточная, и льготная сельская ипотека.