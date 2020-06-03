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ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки в мае

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Банк ВТБ в мае выдал 24,7 тысячи ипотечных кредитов на 62,4 млрд рублей, что на 34,5% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщили в среду в пресс-службе банка.

"В мае 2020 года ВТБ выдал 24,7 тыс. ипотечных кредитов на 62,4 млрд рублей, увеличив продажи по сравнению с маем 2019 года на 34,5%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за первые пять месяцев года ВТБ выдал ипотеку на 311,4 млрд рублей, что на 23% превышает показатели прошлого года.

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Как отмечается, доля ВТБ на рынке жилищных кредитов достигла 28,7% по итогам апреля. При этом в мае общее число заявок на ипотеку в ВТБ превысило на 29% показатели апреля и достигло максимальных значений одного из самых высоких по спросу месяцев прошлого года - октября.

"Ипотечный рынок восстанавливается от пандемии быстрее других сегментов потребительского кредитования. ВТБ не сокращал объем продаж по сравнению с прошлым годом даже в апреле, а уже в мае мы возобновили интенсивный рост бизнеса", - сказал замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он отметил что увеличению показателей способствует льготная программа ипотеки под 6,5%, кредиты по которой занимают треть продаж банка.

Программа ипотеки под 6,5% была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках поддержки строительной отрасли при коронавирусе. Программа будет действовать до 1 ноября текущего года. Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы стоимостью до 8 млн рублей в Москве и Петербурге и до 3 млн рублей в других регионах страны.

Первоначальный взнос составляет не менее 20%. При этом ранее стало известно, что правительство РФ планирует снизить требования к первоначальному взносу заемщика в рамках госпрограмм льготной ипотеки с 20% до 15%.

ВТБ

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