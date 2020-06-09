Патрушев посетовал на высокий уровень преступности в ТЭК на северо-западе РФ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Ущерб от преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на северо-западе России в прошлом году превысил 1,6 млрд рублей, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Еще один важный вопрос - это борьба с криминализацией топливно-энергетического комплекса. Пока уровень преступности здесь остаётся высоким", - сказал Патрушев во вторник на совещании по вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

"В прошлом году в округе органами внутренних дел выявлено 124 преступления, размер материального ущерба превысил 1,6 млрд рублей. Рост преступности отмечен в Республике Коми, Вологодской и Ленинградской областях", - сообщил секретарь Совбеза РФ.

"Продолжается хищение горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов. Фиксируются факты преступных посягательств на денежные средства, поступающие от потребителей энергетических ресурсов. Прошу руководителей регионов, правоохранительные органы усилить работу по декриминализации энергетической отрасли", - заявил Патрушев.