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Патрушев предупредил, что авария на ТЭЦ в Норильске на руку желающим дискредитировать Россию

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске как последствие недооценки угроз, связанных с изменением климата, может сыграть на руку тем, кто стремится дискредитировать политику России в Арктике, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

Авария на ТЭЦ в Норильске

Кроме того, по его словам, недооценка возможных последствий изменений климата ведет к серьезным экологическим последствиям и материальным затратам.

Он подчеркнул, что нужно проявлять особое внимание к обеспечению безопасности объектов ТЭК в Арктике.

"В целях предотвращения повторения подобных событий руководителям субъектов РФ следует принять жесткие меры контроля за состоянием энергетических объектов, актуализировать планы ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечить немедленное информирование о них органов государственной власти, определить силы и средства для ликвидации аварий", - сказал Патрушев.

По его словам, учения выявили и недостатки в антитеррористической защищенности ряда объектов ТЭКа Северо-Западного федерального округа. Уже приняты меры по их исправлению.

"Дополнительно отработаны действия при нарушении энергоснабжения, в том числе в условиях низких температур атмосферного воздуха. Утвержден план мероприятий по надёжному энергоснабжению Мурманской области и снижению ее мазутозависимости", - сказал он.

Ранее на этом заседании Патрушев отметил высокий уровень преступности в ТЭКе на северо-западе России и добавил, что ущерб от этого в 2019 году превысил 1,6 млрд рублей.

29 мая на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента. Из резервуара вылилось около 21 000 тонн дизельного топлива, оно попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. 3 июня разлив топлива в Норильске объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Разлив топлива в Норильске

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Николай Патрушев Совбез Норильск Арктика СЗФО ТЭК Норникель

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