Епископат не пустит патриарха Кирилла к больным коронавирусом

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Председатель синодального Отдела по церковной благотворительности епископ Пантелеимон высказал мнение, что патриарху Кириллу не стоит следовать примеру епископа Кентерберийского и идти к больным коронавирусом.

"В Англии архиепископ Кентерберийский, глава Англиканской церкви, пошел в больницу, его пустили. Мы, конечно, патриарха не пустили бы ни в коем случае. Это опасно. Ни в коем случае!" - сказал епископ во вторник на пресс-конференции в Москве.

Он добавил, что сам просился к коронавирусным пациентам, но ему отказали. "Сказали: вам нельзя. Хорошо, я слушаюсь", - посетовал 69-летний архиерей.

Однако, по его мнению, молодые священники должны иметь доступ к заболевшим, в том числе, иметь возможность причащать их в больницах. "Священник помогает врачам. Почему же отказываться от этой помощи? Священник плохому не научит, и он тоже хочет принять участие в этом подвиге. Что вы его лишаете этой награды небесной?" - сказал иерарх.

Епископ Пантелеимон добавил, что священники Русской церкви за два месяца совершили 356 выездов к больным, в основном это были поездки на дом. 310 из них были совершены в средствах защиты, но некоторые священники из выездной группы заболели.