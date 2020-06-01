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В патриархии причиной смерти чувашского митрополита назвали коронавирус

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщила рабочая группа при патриархе Кирилле. Митрополия ранее сообщила, что он был госпитализирован с двусторонней пневмонией.

Пандемия коронавируса

С 19 апреля 2018 года и до своей кончины митрополит Варнава был старейшим по возрасту правящим архиереем и митрополитом Русской православной церкви.

Он стал третьим представителем высшего духовенства РПЦ, умершим после заражения коронавирусом. 26 апреля от коронавируса умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин (Курская область), а 4 мая - бывший Астраханский митрополит Иона.

Скончавшемуся правящему архиерею Чувашии было 89 лет. Он был уроженцем Рязанской области и происходил из рода священников. На протяжении двух десятков лет он служил в Троице-Сергиевой лавре, в начале 1970-х исполнял обязанности ее наместника. В конце 1976 года стал епископом и возглавил Чувашскую кафедру.

За 30 лет управления епархией митрополитом Варнавой при его непосредственном участии были восстановлены семь монастырей, открыто более 210 приходов, восстановлено Чебоксарское духовное училище, создан миссионерский центр, ведущий активную борьбу с сектами. Также при активном участии митрополита возрождена историческая часть Чебоксар и открыта "Дорога к Храму", соединяющая центр с исторической частью города.

Чувашская митрополия митрополит Варнава Коронавирус Московская патриархия РПЦ Троице-Сергиева Лавра

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