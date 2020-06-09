Убивший педофила уфимец предстанет перед судом

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Житель Уфы, до смерти забивший педофила, предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии во вторник.

"Следственным отделом (...) завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего уфимца по обвинению в убийстве и разбое", - говорится в сообщении.

В январе 2020 года двое подростков пожаловались обвиняемому на пристававшего к ним местного жителя. Уфимец отправился "выяснить отношения" с педофилом. "Он нанес 54-летнему мужчине множественные удары руками и ногами, а также штакетником по голове и другим частям тела," - уточняет управление.

Кроме того, он похитил у потерпевшего деньги, говорится в пресс-релизе. Прибывшие полицейские остановили драку, однако избитый скончался от травм в автомобиле скорой помощи.

В отношении заступившегося за детей уфимца ранее было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), но позже обвинение было переквалифицировано на статью 105 УК РФ (убийство), сообщил представитель регионального СУ СКР.

Кроме того, следователи установили, что избитый мужчина действительно был педофилом-рецидивистом, был неоднократно судим. В отношении него возбудили уголовное дело по части 5 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), которое позднее было прекращено судом в связи со смертью обвиняемого.

В СМИ ранее сообщалось, что житель Уфы Владимир Санкин до смерти избил 54-летнего Владимира Зайцева, который заманил к себе в квартиру двух 14-летних подростков. Они заявили, что мужчина намеревался совершить над ними насильственные действия. Одному мальчику удалось сбежать и позвать на помощь проходившего мимо Санкина.