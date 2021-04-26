Смягчен приговор за избиение педофила до смерти

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд Башкирии сократил с восьми до шести лет срок в колонии строгого режима, к которому приговорен уфимец Владимир Санкин по делу об убийстве, передает корреспондент "Интерфакса".

Суд установил, что в январе 2020 года двое подростков пожаловались Санкину, что к ним приставал один мужчина. Санкин сильно избил предполагаемого педофила руками, ногами и штакетником и забрал у него деньги. Полицейские его остановили, но избитый умер от травм в машине скорой помощи. Затем следователи выяснили, что погибший действительно был педофилом-рецидивистом.

Санкина судили по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). В декабре присяжные признали его виновным. В январе Калининский суд Уфы назначил ему восемь лет строгого режима.

Защита попросила смягчить ему приговор.

Теперь адвокат Санкина Шота Горгадзе заявил, что обжалует решение апелляционной инстанции в кассационном порядке.