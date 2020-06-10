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Дело возбуждено после смертельного ДТП с участием полицейского в Воронеже

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в связи с ДТП в Воронеже, в котором сотрудник полиции не справился с управлением и сбил трех пешеходов, один из которых погиб, сообщается на сайте регионального СК.

Согласно сообщению, дело возбуждено по ч. 3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, вечером 9 июня 24-летний полицейский двигался по проезжей части Ленинского проспекта Воронежа, где на пересечении с улицей Зои Космодемьянской не справился с управлением и сбил троих пешеходов, один из которых погиб от полученных травм.

"Признаков алкогольного опьянения у полицейского не обнаружено, однако, для более точного исследования взяты образцы крови", - говорится в сообщении.

В нем отмечено, что произведен осмотр места происшествия, транспортное средство изъято, допрашиваются свидетели, назначаются судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, выполняется комплекс следственных действий и мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Воронеж СКР

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