Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:52Заразились
на 10.06В России 493 657+8 404В мире 7 242 235+123 764

В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Воронежские следователи задержали полицейского, который вечером во вторник сбил на тротуаре трех человек, один их которых погиб.

Региональное СУ СКР сообщает, что 24-летний полицейский задержан в соответствии со статьей 91-92 УПК РФ. Его допросили как подозреваемого. От дачи показаний мужчина отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ.

По данным следствия, вечером 9 июня полицейский ехал по проезжей части Ленинского проспекта Воронежа. На пересечении с улицей Зои Космодемьянской он не справился с управлением и сбил троих пешеходов. Один из них погиб от полученных травм.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, идет сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее из-за этого происшествия следователи возбудили уголовное дело части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Воронеж МВД

Новости по теме

Новости

Источник узнал о предстоящей проверке Ефремова на вменяемость

Источник узнал о предстоящей проверке Ефремова на вменяемость

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль

Суточный прирост заболевших COVID-19 стал в Москве минимальным с 11 апреля

Суточный прирост заболевших COVID-19 стал в Москве минимальным с 11 апреля

Депутаты Госдумы попросили Минстрой не закрывать подвалы от кошек

Прокуроры проследят за домашним арестом Ефремова

Структура "Ростеха" начала отзывать из больниц аппараты ИВЛ "Авента М"

Патрушев предупредил о попытках расколоть российское общество перед голосованием по Конституции

Патрушев предупредил о попытках расколоть российское общество перед голосованием по Конституции

Готовившего взрыв в школе красноярского подростка направят на принудительное лечение

Готовившего взрыв в школе красноярского подростка направят на принудительное лечение

Что случилось этой ночью: среда, 10 июня

Песков объяснил низкую смертность от COVID в РФ эффективной системой здравоохранения

Песков объяснил низкую смертность от COVID в РФ эффективной системой здравоохранения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');