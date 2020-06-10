В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Воронежские следователи задержали полицейского, который вечером во вторник сбил на тротуаре трех человек, один их которых погиб.

Региональное СУ СКР сообщает, что 24-летний полицейский задержан в соответствии со статьей 91-92 УПК РФ. Его допросили как подозреваемого. От дачи показаний мужчина отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ.

По данным следствия, вечером 9 июня полицейский ехал по проезжей части Ленинского проспекта Воронежа. На пересечении с улицей Зои Космодемьянской он не справился с управлением и сбил троих пешеходов. Один из них погиб от полученных травм.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, идет сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее из-за этого происшествия следователи возбудили уголовное дело части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).