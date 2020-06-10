Минобороны и Уральский завод гражданской авиации создадут лизинговую компанию

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России и "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) создадут совместную лизинговую компанию. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе "правительственного часа" в Госдуме РФ в среду.

По его словам, очень слабо развиваются межрегиональные и внутрирегиональные авиаперевозки.

"И мы здесь ждали, конечно, инициатив от регионов: насколько активно они будут включаться в этот процесс и развивать этот сегмент. Но понимаем прекрасно, что на субсидирование транспортное и, в частности, авиации у регионов не хватает собственных средств. Поэтому недавно президент поддержал нашу инициативу совместную с (главой Минобороны - ИФ) Сергеем Кожугетовичем Шойгу по созданию совместной лизинговой компании", - сказал Мантуров. СП планируют учредить Минобороны и УЗГА, уточнил министр.

Он пояснил, что проект нужен, "для того чтобы, раскрутив региональную и межрегиональную повестку, мы могли поставлять свою разрабатываемую, производимую российскую технику". Сейчас российские предприятия работают над производством региональных самолетов Ил-114-300, "Байкал" и L-410, перечислил Мантуров.

По его словам, содействие новому СП окажет Промсвязьбанк, который "предоставит льготные займы для поддержки поставок L-410".

Работа для отставных военных летчиков

"В этой же компании будет привлекаться и парк самолетов Минобороны. И надо сказать, что очень важный элемент в этом будет то, что молодые военные летчики, которые уходят рано на пенсию, будут привлекаться и долгое время будут иметь возможность летать в гражданском секторе", - сообщил Манутров.

УЗГА расположен в Екатеринбурге, занимается сборкой и ремонтом авиатехники и ее компонентов. Выпускает локализованные четырехместные самолеты DA40/42 разработки австрийской Diamond Aircraft Industries и 19-местные L-410, разработанные чехословацким заводом Let Kunovice (ныне - чешский Aircraft Industries, принадлежит УГМК).

В 2015 г. завод начал серийный выпуск американских вертолетов Bell, указано на его сайте. С 2018 г. по заказу Минобороны РФ создает обновленную версию ударного беспилотника "Альтиус", работу над которым ранее вело ОКБ имени Симонова. В 2019 г. "дочка" УЗГА "Байкал-Инжиниринг" выиграла тендер Минпромторга на разработку легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 - до этого предполагалось, что региональный самолет под названием "Байкал" будет выпускать "Улан-Удэнский авиазавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") на основе разработки Сибирского НИИ авиации.

До недавнего времени УЗГА был структурой "Ростеха". Сейчас завод с долей почти 75% контролирует предприниматель, основной владелец НК Банка Виктор Григорьев. По данным РБК, в прошлом Григорьев - совладелец группы "КАСКОЛ", в 1990-е владевшей акциями предприятий авиа- и космической отрасли, в том числе Улан-Удэнского авиационного и Ростовского вертолетного заводов. В 2005 г. Григорьев перешел в "Оборонпром" (бывшая структура "Ростеха", ликвидирована в 2018 г.) заместителем руководителя предприятия - тогда им был Денис Мантуров. В "Оборонпроме" Григорьев возглавил дирекцию вертолетных программ и вместе с будущим министром промышленности занимался созданием холдинга "Вертолеты России", куда перешли, в том числе вертолетные активы "КАСКОЛа". По данным "СПАРК-Интерфакс", около 25% в УЗГА - в "Национальном расчетном депозитарии".