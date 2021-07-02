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УЗГА планирует первый полет самолета "Байкал" до конца года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) планирует провести первый полет самолета "Байкал", который в перспективе должен заменить "кукурузник" Ан-2, в 2021 году, сообщил исполнительный директор компании Сергей Федоров журналистам в четверг.

"Самолет "Байкал" находится на этапе опытного образца, мы надеемся, что данный самолет мы продемонстрируем на выставке МАКС в большой степени готовности. Ожидаем, что в этом году состоится первый вылет самолета", - сказал он.

По данным сайта АО, в октябре 2019 года дочерняя компания УЗГА - "Байкал-Инжиниринг" выиграла тендер на разработку легкого многоцелевого самолета. Он создается для местных воздушных линий в рамках программы развития региональной авиации с широкой областью применения. Одна из главных новинок - модульность платформы, которая позволит создавать модификации самолета в зависимости от целей: для пассажиро- и грузоперевозок, беспилотный вариант, для десантирования, патрулирования и мониторинга, санитарный вариант, для поисково-спасательных и авиационных химических работ.

По данным на 2020 год отмечалось, что целевая стоимость самолета при серийном производстве не превысит 120 млн рублей, а целевая себестоимость эксплуатации самолета в пересчете на летный час (без учета стоимости владения) - не более 30 тысяч рублей. Сам проект оценивался в 4,5 млрд рублей, включая типовую сертификацию. Начало испытаний было запланировано на середину 2021 года, сертификация - на 2022 год, запуск в серийное производство - в 2023 году.

"Уральский завод гражданской авиации" (ранее - "Завод N404") расположен в Екатеринбурге, занимается сборкой и ремонтом авиатехники и ее компонентов.

До недавнего времени УЗГА был структурой "Ростеха", сейчас завод с долей почти 75% контролирует предприниматель, основной владелец НК банка Виктор Григорьев. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", около 25% акций УЗГА - в "Национальном расчетном депозитарии".

"Уральский завод гражданской авиации" самолет "Байкал"

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