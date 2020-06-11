Верховный суд передумал разрешать отказываться от устаревших из-за коронавируса договоров

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Пленум Верховного суда утвердил постановление о применении норм Гражданского кодекса о прекращении обязательств, в котором все же не разрешил сторонам договора, ставшего неактуальным из-за форс-мажора, отказываться от него.

Сторона договора не может отказаться от него со ссылкой на обстоятельства непреодолимой силы, если исполнение обязательств остается возможным после устранения форс-мажора, говорится в постановлении: "Наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательств по контракту, если исполнение остается возможным после того, как они отпали".

Таким образом, суд отказался от идеи установить в этом постановлении правило, позволяющее любой из сторон договора отказаться от него, если орган госвласти или местного самоуправления принял даже временные решения, мешающие исполнению контракта, а контрагенты утратили интерес к нему, в частности, по причине невозможности избежать существенной просрочки.

Это разъяснение было в изначальном тексте проекта постановления, разработанного на фоне принимаемых государством и на муниципальном уровне мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Но еще на этапе обсуждения проекта судья Верховного суда Сергей Асташов обращал внимание на необходимость скорректировать это разъяснение. Он высказывал мнение, что право на отказ от договора вследствие утраты интереса к обязательству, просроченному из-за обстоятельств временного характера, принадлежит не любой стороне, а только кредитору (сторона, имеющая право требовать выполнения обязательств. - ИФ.).