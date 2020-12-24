ВС разъяснил ситуацию с COVID-мораторием и давно назревшим банкротством

Фото: Георгий Андреев/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU -"Антиковидный" мораторий на банкротства не освобождает собственников и топ-менеджмент компаний от субсидиарной ответственности по их долгам, если контролирующие лица знали, что признаки несостоятельности возникли ранее и шанса на преодоление кризиса не было.

Такое разъяснение дал пленум Верховного суда. Об этом говорится в итоговом варианте постановления пленума, которое обсуждается в четверг.

Введенный правительством в условиях пандемии мораторий в частности запрещает кредиторам инициировать банкротство должников. На время его действия руководители и собственники компаний, а также индивидуальные предприниматели (ИП) освобождаются от обязанности самим подать в суд заявление о банкротстве, если появились признаки несостоятельности, например, стало невозможно расплатиться с контрагентами.

В обычных условиях, без моратория, бенефициары и топ-менеджеры, вовремя не исполнившие эту обязанность, должны были бы погасить долги, которые накопились после истечения срока для подачи этого заявления и до возбуждения дела о банкротстве (статья 61.12). Но из-за введения моратория "в объем ответственности, установленной статьей 61.12 закона о банкротстве, не включаются требования кредиторов, возникшие в период действия моратория", напоминает ВС.

Однако это правило об освобождении от ответственности не действует, если компания имела признаки несостоятельности еще до моратория "и руководителю должника либо иным органам управления было заведомо известно об отсутствии какой-либо возможности успешного преодоления кризиса", разъясняет суд. В такой ситуации "контролирующее должника лицо может быть привлечено к субсидиарной ответственности за неподачу заявления должника о собственном банкротстве в отведенный законом срок, исчисляемый без учета срока действия моратория".

Но при этом доказывать, что "преодоление кризиса было явно невозможно" должен заявитель, подавший в суд заявление о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности, добавляет ВС.

Суд также отменил субординацию требований бенефициаров бизнеса к их компаниям-банкротам на время "антиковидного" моратория.

"По делам о банкротстве, возбужденным в трехмесячный срок [после окончания моратория на внешнее банкротство - ИФ], очередность удовлетворения требования о возврате финансирования, предоставленного должнику контролирующим его лицом в период действия моратория, не понижается", - говорится в постановлении.

Это разъяснение смягчает позицию суда, которую он занял перед пандемией COVID-19, в январе 2020 года. Тогда ВС в обзоре судебной практики" указывал, что требования владельцев и других контролирующих лиц компании в случае ее банкротства должны погашаться в последнюю очередь, если возникли в ситуации имущественного кризиса компании. В качестве примера ВС приводил ситуацию выдачи контролирующим лицом займа компании для вывода бизнеса из кризиса. Такое требование не может приравниваться к требованиям других кредиторов, объяснял ВС, так как контролирующее лицо "принимает на себя все связанные с этим [подобным финансированием - ИФ] риски", которые не могут перекладываться на других кредиторов.

Эксперты положительно оценивали смягченный подход ВС. Партнер юркомпании "Пепеляев Групп" Юлия Литовцева указывала, что защита от субординации может стимулировать контролирующих лиц бороться за свой бизнес, и повышает шансы не только самих компаний на выживание, но и усиливает защиту их кредиторов.

Постановление пленума ВС разъясняет вопросы применения законодательных норм о моратории, который был введен правительством в апреле 2020 года сначала до 6 октября, а позже продлен до 7 января 2021 года. Он как антикризисная мера в ситуации пандемии COVID-19, не только не допускает введение процедур банкротства по инициативе внешних кредиторов, но и запрещает начислять любые финансовые санкции за несвоевременное погашение долгов, возникших до моратория, а также приостанавливает исполнительное производство по действующим на момент его ведения взысканиям.