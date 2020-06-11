Автозак с заключенными опрокинулся после ДТП на Кубани
Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Несколько человек пострадали в результате ДТП с участием перевозившего заключенных спецавтомобиля в районе города Горячий Ключ в Краснодарском крае. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю в четверг.
По предварительным данным, ДТП произошло в 13:10. Женщина, управляя автомобилем Nissan, грубо нарушила правила движения и допустила столкновение с движущимся в попутном направлении спецавтомобилем "Газель", сказал сотрудник пресс-службы.
В результате аварии пострадали семь человек – оба водителя, а также находившиеся в автозаке двое сотрудников полиции и трое заключенных. Пострадавшие доставлены в ЦГБ города Горячий Ключ, отметил собеседник агентства.
Под Горячим Ключом автоледи протаранила автозак, пострадали 7 человек. . 11 июня около часа дня на трассе под Горячим Ключом 43-летняя женщина, управляя автомобилем Нисан и осуществляя левый поворот через двойную линию дорожной разметки, в месте где это запрещено, допустила столкновение с движущимся в попутном направлении по встречной полосе с включенными спецсигналами автозаком. . В результате ДТП оба водителя, двое сотрудников полиции и трое перевозимых заключённых получили травмы и были доставлены в больницу.
Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографию с места аварии. На ней видно, что после столкновения легковая машина разбита, а полицейский автомобиль упал на правый бок.