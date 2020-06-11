Автозак с заключенными опрокинулся после ДТП на Кубани

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Несколько человек пострадали в результате ДТП с участием перевозившего заключенных спецавтомобиля в районе города Горячий Ключ в Краснодарском крае. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю в четверг.

По предварительным данным, ДТП произошло в 13:10. Женщина, управляя автомобилем Nissan, грубо нарушила правила движения и допустила столкновение с движущимся в попутном направлении спецавтомобилем "Газель", сказал сотрудник пресс-службы.

В результате аварии пострадали семь человек – оба водителя, а также находившиеся в автозаке двое сотрудников полиции и трое заключенных. Пострадавшие доставлены в ЦГБ города Горячий Ключ, отметил собеседник агентства.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографию с места аварии. На ней видно, что после столкновения легковая машина разбита, а полицейский автомобиль упал на правый бок.