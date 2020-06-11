В Минпросвещения допустили, что генетика станет курсом по выбору в школе

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В российских школах может появиться новый курс по выбору, в рамках которого ученикам расскажут о генетике. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

"Конечно, поручение президента будет исполнено. Посмотрим, тоже обсудим с педагогами, учителями, со специалистами, кто разрабатывает содержание образования, как это эффективнее сделать: будет либо элективный курс, или (нужно) внести это в программу школьную. Поэтому в рамках реализации этого поручения мы соответствующее обсуждение проведем и примем наиболее эффективное решение", - сказал Кравцов на организованной "Интерфаксом" онлайн-конференции в четверг.

По словам министра, генетика - важная область науки, где ведется много исследований, и Минпросвещения поддерживает "интерес учащихся в этом направлении".

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать учебные курсы и дисциплины по генетике для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей. Текст поручения был размещен на сайте Кремля 6 июня.