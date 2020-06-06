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Путин поручил правительству разработать учебные курсы по генетике для школ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать учебные курсы и дисциплины по генетике для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей.

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

Также, как говорится в поручениях президента по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий, необходимо организовать повышение квалификации педагогов в этой предметной области.

Кроме того, Путин распорядился обеспечить создание в России отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему. Доклад об этой работе должен быть представлен до 1 февраля.

Владимир Путин

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