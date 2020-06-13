Следствие переквалифицировало действия охранника, выстрелившего в петербуржца

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Действия охранника фирмы по оформлению "серых" медкнижек Заура Каримова, стрелявшего в студента магистратуры Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Владислава Голикова, переквалифицированы после смерти потерпевшего.

"В связи с наступлением смерти потерпевшего действия обвиняемого Каримова переквалифицированы по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сообщила в субботу пресс-служба городского управления СКР.

Ранее Каримову инкриминировалось покушение на убийство.

Незадолго до смерти 24-летний студент Голиков обратился в ООО "Ресурс" для оформления "серой" медкнижки. 4 июня, не получив документов, он пришёл в офис фирмы на Невском проспекте, чтобы вернуть деньги, но получил огнестрельное ранение в голову из травматического оружия. Следствие считает, что в молодого человека выстрелил охранник организации Каримов.

Молодой человек был госпитализирован в тяжелом состоянии. Как сообщалось, в субботу, спустя девять дней, он скончался.

Ранее судимый Каримов был арестован 6 июня. Кроме того, в субботу Смольнинский районный суд Петербурга арестовал троих сотрудников ООО "Ресурс" по делу о мошенничестве.