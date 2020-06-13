Скончался магистрант СПбГУ, в которого стреляли на Невском проспекте

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В больнице умер студент магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета, в которого 4 июня в центре города выстрелил охранник фирмы по оформлению "серых" медкнижек.

"Ушел из жизни Владислав Голиков. (...) Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в некрологе, опубликованном на сайте вуза в субботу.

Врачи боролись за жизнь молодого человека почти десять дней.

Как сообщалось, 4 июня 24-летний Голиков пришел в офис ООО "Ресурс" на Невском проспекте, где обещали оформление "серых" медкнижек для трудоустройства. Он собирался вернуть деньги за невыполненный заказ. Разбирательство завершилось стрельбой: охранник Заур Каримов выстрелил клиенту в голову из травматического оружия, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Охранника нашли через день у сестры сожительницы, 6 июня он был арестован. По данным объединённой пресс-службы судов Петербурга, Каримов уже привлекался к уголовной ответственности за преступление средней тяжести. В его отношении также проводилась проверка после того, как огнестрельное ранение получил гражданин Киргизии.

Информированный источник уточнял "Интерфаксу", что вечером 4 июня полиция возбудила дело о мошенничестве, связанное с ООО "Ресурс". Как сообщала пресс-служба регионального ГУ МВД, в конце мая в органы обратились 11 граждан с жалобами на фирму, не оказавшую обещанные услуги. По предварительным подсчетам оперативников, причиненный гражданам ущерб составляет 30 тысяч рублей.