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Четыре человека погибли и шестеро пострадали в ДТП в Нижегородской области

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись в Балахнинском районе Нижегородской области, есть жертвы и пострадавшие, в числе которых дети.

Пресс - служба ГУ МВД по региону сообщает в субботу, что авария произошла около 20:30 мск на 358 км автодороги Шопша - Иваново - Нижний Новгород.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Lada выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mazda. В результате оба водителя и пассажир Mazda погибли.

"Еще семь пассажиров получили ранения, в том числе двое детей", - отмечает полиция.

Позднее пресс-служба уточнила, что от полученных травм скончался один из пострадавших детей, 10-летний мальчик.

Нижегородская область

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