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Армена Джигарханяна выписали из больницы

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из московской больницы, в которой он проходил обследование, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" друг артиста Артур Согомонян.

"Армена Борисовича выписали, все хорошо, он уже дома. Чувствует себя хорошо", - сказал собеседник агентства.

Артист был госпитализирован 7 июня в одну из московских клиник на профилактическое обследование. Как тогда сообщил Согомонян, Джигарханян "раз в 2-3 месяца обязательно проходит профилактическое обследование и лечение, а сейчас врачи посчитали, что это лучше сделать в стационаре и заодно проверить его".

Армен Джигарханян

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