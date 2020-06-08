Армен Джигарханян попал в больницу

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - 84-летний народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в московскую клинику, он проходит профилактическое обследование и скоро будет выписан, сообщил "Интерфаксу" друг артиста Артур Согомонян.

"Действительно, его вчера госпитализировали, он находится в больнице и, я полагаю, что где-то на неделю", - сказал Согомонян в понедельник.

По его словам, Джигарханян "раз в 2-3 месяца обязательно проходит профилактическое обследование и лечение, а сейчас врачи посчитали, что это лучше сделать в стационаре и заодно проверить его".

Он уточнил, что обследование не показало никаких серьезных заболеваний и обострения ранее выявленных болезней.

"За ним следят. И возраст, и с теми болезнями, которые есть, но никакой критики (критического состояния - ИФ) нет, тем более инсульта, это неправда", - добавил собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Джигарханян находится в реанимации с инсультом.