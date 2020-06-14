В Петербург направились катера Северного флота для участия в параде

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Противодиверсионные катера Северного флота выдвинулись в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде, сообщила в воскресенье пресс-служба флота.

По ее данным, катера "Юнармеец Заполярья", "Юнармеец Беломорья" и "Валерий Федянин" приступили к переходу в Ленинградскую военно-морскую базу. Они пройдут по системе Беломорканала по Карелии, через крупнейшие озера Европы - Онежское и Ладожское и войдут в Неву, рассказали в пресс-службе.

Ранее катера были отбуксированы из Кольского залива в Беломорск через Баренцево и Белое моря. Их буксировку обеспечили морские буксиры "Виктор Тихонов", "Анатолий Тарасов" и МБ-15.

Поисково-спасательное обеспечение перехода катеров в Баренцевом море выполнило спасательное буксирное судно "Памир", а в Белом море - спасательный буксир Беломорской военно-морской базы.

Как заявили в Сефлоте, в назначенный срок противодиверсионные катера прибудут в Ленинградскую военно-морскую базу и приступят к подготовке к параду.

Главный военно-морской парад состоится 26 июля в Кронштадте.